Провериться на коронавирус в Тюмени можно в частной клинике

В Тюменской области исследование проб на коронавирус проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Областной клинической больницы №1, Областной инфекционной клинической больницы и Областного кожно-венерологического диспансера. Они могут обрабатывать до до 500 проб в сутки. В первую очередь лабораторному обследованию подлежат три категории граждан: контактировавшие с заболевшим коронавирусом, прибывшие из-за рубежа - после 10-дневного медицинского наблюдения, пациенты с внебольничной пневмонией.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, готова к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию лаборатория сети частных медцентров "Доктор Арбитайло".

Как пояснила заместитель директора по развитию сети медцентров Ирина Михалевич, к врачам в "Доктор Арбитайло" могут обратиться только те, кто не относится к вышеперечисленным категориям, не имеет признаков ОРВИ, но хотел бы проверить себя на COVID19. Услуга платная, предоставляется с 26 марта.

"Те, кто вернулся из-за рубежа, контактировал с возможными носителями вируса, должны обратиться в Роспотребнадзор. Наши врачи делают тесты только здоровым людям, - подчеркнула Ирина Михалевич. - Для исследования берется мазок из носоглотки и кровь из вены. Результат анализа можно получить через три дня".