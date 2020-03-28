Тюменские организации соцобслуживания продолжат работать дистанционно после 5 апреля

В организациях социального обслуживания приостановлен личный прием граждан. С 6 апреля 2020 года личный прием граждан будет ТОЛЬКО по предварительной записи и только по тем услугам, которые невозможно получить в электронном виде, результаты по услугам (готовые документы) можно будет получить в рабочие дни также по предварительной записи.

Гражданам, у которых в настоящее время имеется действующее назначение мер социальной поддержки, все выплаты социальных пособий и льгот БУДУТ ПРОДЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ на ближайшие шесть месяцев без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям.

Тем гражданам, которые впервые получают услугу, необходимо обратиться для подачи заявления и документов в ограниченном режиме. После 6 апреля 2020 года - только по предварительной записи и только по тем услугам, которые невозможно получить в электронном виде через портал госуслуг.