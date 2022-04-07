Бару "Руки вверх" предъявили штраф на 100 тыс рублей за работу ночью

Центральный суд Тюмени привлек к административной ответственности ООО "ВВЕРХ" за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ).

Установлено, что 18 декабря 2021 года бар "Руки вверх" по улице Челюскинцев, 40 обслуживал около 250 посетителей после 23:00, игнорируя запрет на работу в ночью в период режима повышенной готовности. Полицейские выявили нарушение и составили административный протокол, с которым не согласился управляющий баром.

В судебном заседании управляющий рассказал свою версию событий. В баре до 22:50 шел концерт, после его окончания он объявил посетителям о закрытии бара. Когда около 23:30 минут в бар вошли сотрудники полиции, действительно громко играла музыка, потому что управляющий забыл попросить диджея ее выключить. По его словам, после 23 часов столики не обслуживались и кассовые смены были закрыты.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд назначил наказание ООО "ВВЕРХ" в виде штрафа 100 000 рублей.