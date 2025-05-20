Автобусный рейс запускают из Тюмени в столицу Киргизии

С 27 мая из Тюмени в Киргизию можно будет уехать раз в неделю - международный маршрут № 1708 "Тюмень – Бишкек" будет осуществлять движение каждый вторник, время отправления из Тюменского автовокзала в 20:10, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Билет до столицы Киргизии стоит 5 тысяч рублей. Пассажиры преодолевают расстояние в 2 139 км за 38,5 часов.