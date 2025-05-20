В Тобольске подведут итоги федеральной программы по промтуризму

12:00 20 мая 2025
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Финал федеральной программы по развитию промышленного туризма решили провести в Тобольске - проект "Открытая промышленность" пройдет с 27 по 29 мая при поддержке правительства Тюменской области и компании "Сибур". 

Более 170 представителей власти, промышленных компаний и туризма из 40 регионов России посетят достопримечательности Тобольска, ключевой точкой станет экскурсия на предприятие "ЗапСибНефтехим" ("Сибур").

Как отмечают организаторы —  Агентство стратегических инициатив — всего в проекте приняли участие более двух тысяч предприятий из 82 регионов. Программа привлекла свыше 2 миллионов туристов.

В Тобольске будут подведены итоги программы. Эксперты представят лучшие практики развития туризма в регионах и обсудят интеграцию предприятий в образовательную и туристическую повестку.

Программа "Открытая промышленность" проводится при поддержке Минпромторга РФ.

Теги: #ТО , промышленность , Сибур , туризм
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