В Тобольске подведут итоги федеральной программы по промтуризму

Финал федеральной программы по развитию промышленного туризма решили провести в Тобольске - проект "Открытая промышленность" пройдет с 27 по 29 мая при поддержке правительства Тюменской области и компании "Сибур".
Более 170 представителей власти, промышленных компаний и туризма из 40 регионов России посетят достопримечательности Тобольска, ключевой точкой станет экскурсия на предприятие "ЗапСибНефтехим" ("Сибур").
Как отмечают организаторы — Агентство стратегических инициатив — всего в проекте приняли участие более двух тысяч предприятий из 82 регионов. Программа привлекла свыше 2 миллионов туристов.
В Тобольске будут подведены итоги программы. Эксперты представят лучшие практики развития туризма в регионах и обсудят интеграцию предприятий в образовательную и туристическую повестку.
Программа "Открытая промышленность" проводится при поддержке Минпромторга РФ.
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