В Тобольске осудили работника "РЖД" с фальшивым удостоверением

13:10 27 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Уголовную ответственность понес житель Тобольска, который работал стропальщиком в ОАО "РЖД" по фальшивому документу.

Мужчина, занимавший в организации должность докер-механизатора, купил подложное удостоверение о том, что обучился по профессии "стропальщик 5-го разряда", и предъявил его работодателю. Липовый документ тоболяк приобрел за 2 тыс. рублей, обратившись по объявлению на автобусной остановке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 8 тыс. рублей в доход государства, сообщили в Тюменской транспортной прокуратуры.

Теги: РЖД , фальшивые документы , штраф
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019