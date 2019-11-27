В Тобольске осудили работника "РЖД" с фальшивым удостоверением

Уголовную ответственность понес житель Тобольска, который работал стропальщиком в ОАО "РЖД" по фальшивому документу.

Мужчина, занимавший в организации должность докер-механизатора, купил подложное удостоверение о том, что обучился по профессии "стропальщик 5-го разряда", и предъявил его работодателю. Липовый документ тоболяк приобрел за 2 тыс. рублей, обратившись по объявлению на автобусной остановке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 8 тыс. рублей в доход государства, сообщили в Тюменской транспортной прокуратуры.