Тюменец отработает 200 часов за липовый больничный

17:30 29 января 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор 27-летнему мужчине, который несколько недель прогуливал работу, а потом подделал больничный лист.

Сотрудник базы отдыха "Верхний Бор" не выходил на работу 20 дней. Чтобы избежать увольнения, он представил поддельный больничный лист, который купил в интернете. Документ вызвал подозрение. Впоследствии мужчина уволился. В ходе проверки выяснилось, что лист нетрудоспособности фиктивный. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Суд назначил тюменцу 200 часов обязательных работ.

Теги: фальшивые документы
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