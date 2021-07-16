Тюменка сбывала поддельные справки о вакцинации

В Тюмени полиция выявила факт сбыта фальшивых справок о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Безработная 26-летняя местная жительница продала поддельную справку в подъезде своего дома по улице Московский тракт за 2 тысячи рублей.

В ходе обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили и изъяли 10 оформленных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции, 12 оформленных поддельных справок об отрицательных тестах на новую инфекцию, более сотни поддельных медицинских книжек. Также в квартире хранились бланки, печати, штампы и голограммы местных медучреждений, техническое устройство, используемое для изготовления подделок, а также банковские карты и деньги в размере 200 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают лиц, покупавших у женщины заведомо подложные документы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков". Санкция указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.