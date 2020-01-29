В Тюмени сотрудник полиции подделывал документы от имени умершего

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в подделке официального документа.

Осенью 2019 года командир взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области напечатал от имени умершего родственника доверенность о праве распоряжения автомобилем, которым фактически владел и пользовался. От имени этого же родственника он расписался в договоре купли-продажи дорогой иномарки, которую приобрел на свои деньги, создал и расписался за умершего в доверенности.

После этого мужчина обратился в ГИБДД для замены на первом автомобиле "красивых" номеров на обычные и подал подложные документы на новый автомобиль и сохраненный регистрационный знак с целью постановки его на умершего родственника. После выполнения регистрационных действий в ГИБДД пришла справка из загса о том, что собственник транспорта умер в 2017 году.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа), вскоре дело рассмотрит суд.