Тюменцам напоминают о штрафах за нарушение трудового законодательства

Тюменцам грозят серьезные штрафы за нарушение требований трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Административное наказание предусмотрено как для должностных лиц, так и для предпринимателей и юридических лиц.

Административная ответственность в видео штрафа от 1000 до 5000 рублей предусмотрена на должностных лиц и лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Юридическим лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей за такое нарушение, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 статьи 5.27 статьи и статьей 5.27.1 КоАП РФ.

Если же нарушение совершил тот, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, штраф возрастает: для должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей либо дисквалификация от 1 до 3 лет, на лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 70 000 рублей.

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