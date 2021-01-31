За самовольное спиливание деревьев во дворе тюменцам грозит штраф

Жители первых этажей домов могут столкнуться с тем, что ветви деревьев перед окнами загораживают свет или царапают окна. Однако специалисты напоминают: нельзя самостоятельно спиливать растения, чтобы решить эту проблему. Иначе можно получить штраф и придется компенсировать ущерб.

Как рассказал юрист Петр Ильгов, за деревьями и кустами на придомовой территории отвечает управляющая компания. Ее представители обязаны еженедельно проводить осмотр насаждений во время уборки территории. Если дерево прогнило или надломилось, коммунальщики должны спилить его самостоятельно, без обращения к ним жильцов.

По правилам, от ствола до стены дома должно быть не менее 5 метров, если крона дерева диаметром не более 5 метров. Если же крона больше, то и расстояние увеличивается. Если это кустарник, то не менее 1,5 метров, при этом его высота не должна быть выше нижнего края оконного проема квартиры первого этажа. При несоблюдении параметров горожане вправе обратиться в управляющую компанию с просьбой решить проблему.

Для этого следует написать заявление с указанием причин, его обязаны рассмотреть в течение 3 дней и предоставить ответ о возможности спиливания дерева. В ответе должен быть указан и срок, в течение которого проблема будет решена. Если же в услуге отказано, то должны быть прописаны причины.

Самостоятельное спиливание или вырубка даже небольших деревьев запрещены. При отсутствии порубочного талона спил будет считаться незаконным и придется заплатить не только штраф, но и возместить ущерб, причиненный муниципалитету, пишет "АиФ - Западная Сибирь".