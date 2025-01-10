В лесах Тюменской области за год высадили 12,5 млн сосен и елей

В 2024 году лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 9,2 тысячи гектаров (100% плана), зелёный фонд Тюменской области пополнился 12,5 млн сосен и елей, сообщили в департаменте лесного комплекса.
Саженцы высаживали на вырубках, прогалинах, заброшенных сенокосах и пастбищах, на участках с погибшими насаждениями, в том числе в результате лесных пожаров.
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