В лесах Тюменской области за год высадили 12,5 млн сосен и елей

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В 2024 году лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 9,2 тысячи гектаров (100% плана), зелёный фонд Тюменской области пополнился 12,5 млн сосен и елей, сообщили в департаменте лесного комплекса.

Саженцы высаживали на вырубках, прогалинах, заброшенных сенокосах и пастбищах, на участках с погибшими насаждениями, в том числе в результате лесных пожаров.