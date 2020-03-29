В Тюмени лабораторно подтвержден новый случай коронавируса

Лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса в Тюмени. Мужчина с 20 марта находится в областной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение.
Он относится к группе контакта второго заболевшего тюменца. Напомним, службы региона оперативно отследили и взяли на контроль всех, кто был в контакте на мероприятии. У данного мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому его сразу изолировали, поместив в инфекционную больницу.
Это молодой мужчина, поэтому заболевание проходит легко, он чувствует себя хорошо, температура на сегодня нормальная.
Как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение, он будет выписан.
Напомним, в настоящее время в Тюменской области три человека проходят лечение и находятся под наблюдением с подтвержденным диагнозом коронавируса.
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