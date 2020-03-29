В условиях самоизоляции пожилых тюменцев призывают к бдительности

Тюменская область ввела режим самоизоляции для наиболее уязвимых групп населения – жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Для сохранения здоровья этим людям советуют оставаться дома в период с 28 марта по 10 апреля. Также для исключения заражения родственникам рекомендуется сократить контакты.

По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, в период самоизоляции пожилые родственники должны быть бдительными и остерегаться происков мошенников. Злоумышленники могут звонить в дверь или по телефону, присылать на электронную почту письма с заманчивыми предложениями, предлагать сомнительные товары. Также стоит остерегаться необдуманных платежей и переводов денег, нельзя никому сообщать и банковские реквизиты. Возможны и махинации со звонками из банков с историями про вирусы и сбои на банковском счёте. При возникновении подозрений необходимо прервать разговор и позвонить по указанному на банковской карте номеру. Кроме того, мошенники могут предлагать дезинфекцию квартир. В случае, если нежданные гости представились сотрудниками исполнительных органов власти, стоит попросить их предъявить документы.

В настоящее время выявлен фейк: на некоем сайте "ГосПомощь" гарантируют выплату по 15 тысяч рублей каждому. Рассылки с сайта приходят с логотипом Госуслуг. Ранее сообщалось, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями получат социальную выплату в размере 2000 рублей. Однако эту сумму тюменцы получат тогда, когда они обычно получают пенсию и другие социальные выплаты, – пишет "Вслух.ру".

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Важные телефоны "горячих линий":

Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-800-302-26-70

Горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91

Телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам (доставка продуктов, вынос мусора и т.д.): 8-800-200-34-11

Горячая линия официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса — стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112.