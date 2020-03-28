Для помощи консультационному пункту в Тюмени нужны водители и операторы call-центра

Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени действует консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет, его специалисты оказывают поддержку гражданам по номеру: 8-800-201-41-41. Неравнодушные тюменцы, а также благотворительные и общественные организации могут оказать помощь его работе.

Как сообщила руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова, в настоящее время нужны добровольцы-водители, которые помогут в доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым людям. Также ждут тех, кто готов стать оператором call-центра. Необходимое обучение организуют.

Общественные организации, в свою очередь, могут предложить свои возможности для помощи в штабе, в логистике и во всем, что может быть полезно гражданам.

Отметим, региональный центр "Семья" - одна из площадок, где базируется консультационный пункт. Работа ведется также в областном геронтологическом центре, областном центре реабилитации инвалидов и в центре мер социальной поддержки. Пункт организовали с 19 марта областной департамент социального развития и региональное отделение ОНФ в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции.

Номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет: 8-800-201-41-41. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.