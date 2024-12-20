Дети могут позвонить на горячую линию Деду Морозу до 30 декабря

"Ростелеком Контакт-центр" в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Проект реализован при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

В Ростелекоме отмечают, что в эпоху развитых цифровых технологий горячая линия Деда Мороза и его виртуальных помощников стала современной альтернативной привычным бумажным письмам и стремительно набирает популярность. Если в 2022 году дети позвонили на линию 32 тысячи раз, то в 2023 году цифровые помощники обработали более 135 тысяч звонков.

Работа горячей линии организована с применением технологий искусственного интеллекта. На звонки отвечают роботы-помощники, способные распознавать речь, понимать запросы и вести естественные диалоги с детьми, а речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.