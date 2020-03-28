Ольга Кузнечевских призвала тюменцев оставаться дома в дни самоизоляции

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских выступила с оперативным обращением о ситуации с профилактикой коронавируса в регионе по данным на 28 марта.

В Тюменской области по-прежнему двое заболевших, которые продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние не менялось. Медицинские работники проводят на дому забор анализов у тех, кто вернулся из-за границы. Все результаты на сегодня отрицательные, люди находятся на 14-дневной изоляции.

"С 28 марта вступили в силу усиленные ограничительные меры в регионе: закрыты все торговые центры, развлекательные, досуговые заведения и многие другие. Все это сделано с целью разобщения жителей, поэтому я снова призываю вас остаться дома", - заявила Ольга Кузнечевских.

Она также напомнила, что на самоизоляции должны находиться тюменцы старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Волонтеры помогают им в бытовых вопросах, а социальные работники доставляют лекарства.

Замгубернатора также обратилась к пожилым людям, которые получают льготные лекарства, с просьбой связаться по телефону со своей поликлиникой для выписки рецепта. Положенное льготное лекарство принесет на дом социальный работник.

"Лекарство льготное, вы получаете его бесплатно, поэтому социальный работник не будет требовать никакой оплаты", - добавила Ольга Кузнечевских.