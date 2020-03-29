Проверять присутствие дома тюменцев на самоизоляции будут по несколько раз в день

Фото оперативного штаба

В Тюменской области усилят контроль за людьми, находящимися на самоизоляции после посещения зарубежья, а к разъяснительной работе с гражданами старше 65 лет подключат молодежные патрули. Об этом сообщили на очередном заседании регионального штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

По данным на 28 марта ситуация на территории региона стабильная – новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Пристальное внимание уделяется работе с людьми, которые посещали другие страны.

В рамках заседания Александр Моор подчеркнул эффективную работу полиции по розыску и выявлению несознательных граждан. Он призвал не расслабляться: земляки продолжают прибывать из других стран и нужно, чтобы они самостоятельно о себе сообщали.

Проверять присутствие дома лиц на самоизоляции будут по несколько раз в день. Кроме того, молодежные патрули будут ходить по городу на время нерабочей недели и рассказывать пожилым людям о рисках заражения COVID-19.

Глава региона подчеркнул: самый эффективный механизм борьбы с инфекцией — максимальное снижение контактов между людьми. Он призвал родителей, которые планировали в ближайшие дни отправить детей к бабушкам и дедушкам, не делать этого.

В рамках заседания главы муниципальных образований в режиме видеоконференции доложили об обработке дезинфицирующими средствами общественного транспорта, о доведении до пожилых людей рекомендаций по самоизоляции, отчитались о готовности волонтерского корпуса.

"Нужно быть готовым к более жестким ограничительным мерам и к жизни в таких условиях. Рационально оценивать ситуацию и негативные последствия, если мы с вами не будем действовать твердо, жестко и эффективно. У нас всех одна цель – снизить скорость распространения коронавируса и его последствия", - подытожил губернатор.