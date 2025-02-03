Тюменца будут судить за неуплату 285 млн рублей налогов

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сумме более 285 млн рублей, его фигурантом является 45-летний тюменец.

По версии следствия, мужчина в 2022–2023 годах как гендиректор предприятия по производству бетона организовал фиктивные записи в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года на сумму более 285 млн рублей.

"На имущество обвиняемого в размере более 27 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу", - указано в сообщении облпрокуратуры.