Тюменцам нужно успеть сдать декларации о доходах

37,5 тысячи жителей Тюменской области до 30 апреля должны сдать декларации о доходах в 2024 году. Основная часть (57%) - продавшие недвижимость до окончания минимального срока владения, более трети (37%) – транспорта.

Отчитаться нужно и за полученные выигрыши в лотерею от 4000 до 15 000 рублей, дорогие подарки не от близких родственников, выручку с аренды квартиры и т.д.

Как выяснил "Вслух.ру", оплатить налог по декларации необходимо до 15 июля 2025 года.

"Если декларация не будет представлена, начиная с 16 июля налоговый орган проведет бездекларационную камеральную проверку и доначислит налог самостоятельно. Кроме этого, в отношении таких плательщиков будут применены меры ответственности согласно налоговому кодексу", – ранее пояснила Лариса Задворных, начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области.

По итогам прошлой декларационной кампании бездекларационные камеральные проверки проведены в отношении 4,5 тысячи тюменцев, общая сумма предъявленного налога и штрафа составила 178 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.