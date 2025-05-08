Для тюменских налогоплательщиков проведут семинары

В мае и июне проведут более 15 тематических семинаров для тюменских налогоплательщиков. Мероприятия будет полезны как предпринимателям, так и другим жителям региона. Как сообщает управление ФНС России по Тюменской области, на ближайших мероприятиях специалисты расскажут налогоплательщикам про нововведения в налоговом законодательстве с 2025 г.
Будет полезна информация и о том, какие заявления нужно предоставить для получения льготы по имущественным налогам юридических и физических лиц.
Во втором квартале налогоплательщики смогут проконсультироваться об особенностях
рассмотрения жалоб в упрощенном порядке, а также о преимуществах сдачи отчетности через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" на сайте ФНС России.
Тематические семинары проводятся бесплатно и доступны для всех категорий
налогоплательщиков, - сообщает Тюменская линия.
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