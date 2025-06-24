Власти Тюмени рассмотрят возможность введения туристического налога

Турпоток в столицу термальных вод России, которой с 2020 года объявлена Тюмень, растет год от года, поэтому власти намерены рассмотреть введение туристического налога с 2026 года, об этом во время отчета перед депутатами гордумы заявил глава города Максим Афанасьев.

В прошлом году Тюменская область, по предварительным подсчетам, приняла 4,2 млн туристов, со слов Афанасьева, около 3 млн из них побывали в Тюмени.

"Мы видим, что в сегодняшних условиях, в условиях повышенного спроса на посещение нашего города туристами планомерное введение туристического налога не вызовет напряжения, связанного с удовлетворенностью наших гостей. В рамках рассмотрения проекта бюджета на 2026 год мы его с вами детально обсудим", - сказал Афанасьев.