В России увеличили штрафы для тех, кто не соблюдает карантин

Правительство России ужесточило наказание за нарушение карантинных мер во время роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Согласно поправкам в Кодекс об административных нарушениях, за несоблюдение карантинных мер увеличился размер штрафов.

Если из-за нарушителя карантина заразился и умер другой человек, то его оштафуют на 150-300 тысяч рублей, должностные лица будут наказаны взысканием от 300 до 500 тысяч.

Граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

Максимальный штраф достигает миллиона рублей. Такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели, сообщает РИА Новости.