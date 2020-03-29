В Тюмени лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса

Пациент, у которого лабораторно подтвердился COVID19, с 20 марта находится в областной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение.
Как сообщили в оперативном штабе, молодой мужчина относится к группе контакта второго заболевшего тюменца. Благодаря оперативной и комплексной работе служб региона были взяты на контроль все, кто был в контакте на мероприятии. У данного мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому он сразу был изолирован в инфекционную больницу.
Медики сообщают, что заболевание у мужчины проходит легко, он чувствует себя хорошо, температура нормальная.
Как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение, он будет выписан.
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