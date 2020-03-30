Нарушителей домашнего карантина могут принудительно изолировать

Автоинспекция Тюменской области и Роспотребнадзор совместно выявляют тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает обязательный режим самоизоляции.

В рамках сотрудничества два ведомства сопоставили списки получивших предписание от главного санитарного врача об обязательной самоизоляции сопоставили с базой данных ГИБДД. И теперь если выясняется, что автомобиль человека на карантине появляется на улицах города, его останавливают.

За первое нарушение составляется протокол об административном правонарушении и передается в суд. Если человек повторно нарушит режим, домашнюю самоизоляцию заменят на принудительную в медицинском учреждении, сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.