Нарушителей домашнего карантина могут принудительно изолировать

07:00 30 марта 2020
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Автоинспекция Тюменской области и Роспотребнадзор совместно выявляют тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает обязательный режим самоизоляции.

В рамках сотрудничества два ведомства сопоставили списки получивших предписание от главного санитарного врача об обязательной самоизоляции сопоставили с базой данных ГИБДД. И теперь если выясняется, что автомобиль человека на карантине появляется на улицах города, его останавливают.

За первое нарушение составляется протокол об административном правонарушении и передается в суд. Если человек повторно нарушит режим, домашнюю самоизоляцию заменят на принудительную в медицинском учреждении, сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.

Теги: ГИБДД , карантин , коронавирус , Роспотребнадзор
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