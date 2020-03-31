В Тюменской области ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом

С 31 марта в Тюменской области вводятся дополнительные меры в части профилактики распространения коронавируса.

В прямом эфире их озвучил глава региона Александр Моор.

Будут заблокированы все льготные транспортные карты, включая школьников и студентов.

Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест.

Всем предприятиям и учреждениям - нанести разметку в размере 1,5 метров, а всем гражданам в обязательном порядке соблюдать эту дистанцию.

Все эти меры введены из-за нарушения режима обязательной самоизоляции, как людьми, вернувшимися из-за границы, так и жителями возраста 65+.

Если нарушения продолжатся, не исключено, что будут введены дополнительные меры.

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