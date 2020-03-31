В Тюменской области ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом

23:39 30 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 31 марта в Тюменской области вводятся дополнительные меры в части профилактики распространения коронавируса.

В прямом эфире их озвучил глава региона Александр Моор.

Будут заблокированы все льготные транспортные карты, включая школьников и студентов.

Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест.

Всем предприятиям и учреждениям - нанести разметку в размере 1,5 метров, а всем гражданам в обязательном порядке соблюдать эту дистанцию.

Все эти меры введены из-за нарушения режима обязательной самоизоляции, как людьми, вернувшимися из-за границы, так и жителями возраста 65+.

Если нарушения продолжатся, не исключено, что будут введены дополнительные меры.

Полный текст документа.

Теги: Александр Моор , коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020