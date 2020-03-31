В Тюменской области ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом

С 31 марта в Тюменской области вводятся дополнительные меры в части профилактики распространения коронавируса.
В прямом эфире их озвучил глава региона Александр Моор.
Будут заблокированы все льготные транспортные карты, включая школьников и студентов.
Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест.
Всем предприятиям и учреждениям - нанести разметку в размере 1,5 метров, а всем гражданам в обязательном порядке соблюдать эту дистанцию.
Все эти меры введены из-за нарушения режима обязательной самоизоляции, как людьми, вернувшимися из-за границы, так и жителями возраста 65+.
Если нарушения продолжатся, не исключено, что будут введены дополнительные меры.
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