Иван Романчук попросил преподавателей ТюмГУ не выходить из квартир

К сообществу ТюмГУ в связи с событиями, связанными с распространением коронавируса, обратился временно исполняющий обязанности ректора вуза Иван Романчук. Он попросил преподавателей, людей старшего поколения, быть дома, не покидать квартиры и при необходимости просить помощи волонтеров.

"Студенты-волонтеры ТюмГУ уже работают по индивидуальному сопровождению пенсионеров и больных людей. В корпусах университета проходит санитарная обработка. В общежитиях остались студенты, которые по разным причинам не могут уехать домой, они также находятся в круге нашей особой заботы, — отмечается в обращении. — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал всех от ректора до студента показать обществу пример, как вести себя в сложившейся ситуации, минимизировать контакты, ответственно отнестись к самоизоляции".

Напомним, с 16 марта в рамках реализации комплекса мер по противодействию пандемии ТюмГУ, как впоследствии и другие тюменские вузы, перешел на обучение студентов в дистанционном режиме.