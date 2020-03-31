Яндекс открыл бесплатную онлайн-школу для детей

Фото - пресс-служба Яндекс.Образования

Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня, с 9 до 14 часов. Всё, что требуется ребенку для учёбы, - компьютер или смартфон с доступом в интернет.

На ресурсе публикуются видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко:

Яндекс.Школа — это не отдельные уроки, а системное решение, которое облегчает труд учителя и даёт детям возможность продолжать учёбу и готовиться к экзаменам из дома, — говорит — Многие видеозанятия настолько увлекательны, что их будет интересно смотреть и другим членам семьи. Благодаря Яндекс.Школе обучаться у ведущих московских педагогов смогут ребята из любой точки мира.