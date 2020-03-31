Телефоны горячих линий по коронавирусу на разные жизненные ситуации

Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу обновил список телефонов горячей линии, куда можно обратиться за помощью или консультацией по разным жизненным вопросам.
Вернулись из-за границы? Срочно позвоните по тел. 8-800-234-35-22. Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите об этом!
Нужно заказать продукты? Звоните сюда: 8-800-200-34-11. Это круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан.
Не знаете, как оформить больничный, переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства?
Звоните на горячую линию Департамента здравоохранения ТО : 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.
Необходима помощь психолога в связи со сложившейся ситуацией? Позвоните сюда: 8-800-201-41-41. Это консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.
Есть вопросы по коронавирусу, на которые вы не смогли найти ответ на официальном сайте Роспотребнадзора или Минздрава? Позвоните на горячую линию по Роспотребнадзору: 8-800-302-26-70.
Вопросы про коронавирус в Тюменской области, и вы не нашли на них ответы в официальных источниках? Звоните сюда: 8-800-250-30-91.
Ваше предприятие не должно работать с 28 марта по 5 апреля, а оно работает? Позвоните в департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону 426-011 или напишите сюда: lp-to@72to.ru
Считаете, что ваши трудовые права нарушены, например, работодатель вынуждает написать заявление отпуск без сохранения заработной платы, позвоните по телефону 500-915 или обратитесь в онлайн-инспекция.рф.
Знаете, что отдельные предприятия нарушают Указ Президента, то сообщите в Роспотребнадзор.
Нахождение человека на нерабочих днях его заработная плата не должна уменьшиться согласно рекомендациям Минтруда.
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