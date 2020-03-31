Телефоны горячих линий по коронавирусу на разные жизненные ситуации

14:21 31 марта 2020
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Продолжение: В России вводится уголовная ответственность за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу обновил список телефонов горячей линии, куда можно обратиться за помощью или консультацией по разным жизненным вопросам.

Вернулись из-за границы? Срочно позвоните по тел. 8-800-234-35-22. Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите об этом!

Нужно заказать продукты? Звоните сюда: 8-800-200-34-11. Это круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан.

Не знаете, как оформить больничный, переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства?
Звоните на горячую линию Департамента здравоохранения ТО : 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.

Необходима помощь психолога в связи со сложившейся ситуацией? Позвоните сюда: 8-800-201-41-41. Это консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.

Есть вопросы по коронавирусу, на которые вы не смогли найти ответ на официальном сайте Роспотребнадзора или Минздрава? Позвоните на горячую линию по Роспотребнадзору: 8-800-302-26-70.

Вопросы про коронавирус в Тюменской области, и вы не нашли на них ответы в официальных источниках? Звоните сюда: 8-800-250-30-91.

Ваше предприятие не должно работать с 28 марта по 5 апреля, а оно работает?  Позвоните в департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону 426-011 или напишите сюда: lp-to@72to.ru

Считаете, что ваши трудовые права нарушены, например, работодатель вынуждает написать заявление отпуск без сохранения заработной платы, позвоните по телефону 500-915 или обратитесь  в онлайн-инспекция.рф.

Знаете, что отдельные предприятия нарушают Указ Президента, то сообщите в Роспотребнадзор.

Нахождение человека на нерабочих днях его заработная плата не должна уменьшиться согласно рекомендациям Минтруда.

Теги: коронавирус , телефоны
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