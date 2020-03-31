В России вводится уголовная ответственность за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Депутаты Госдумы 31 марта одобрили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточении наказания за распространение фейковых новостей об эпидемии коронавируса и за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Так, за нарушение предписаннного Роспотребнадзором двухнедельного карантина, самовольное оставление места изоляции нарушителю грозит штраф от 0,5 млн до 2 млн рублей. Сумма зависит от тяжести последствий проступка. Если по его вине заболеют другие или кто-то умрет, он может попасть в тюрьму на срок до 7 лет.

За распространение фейков о коронавирусе штраф составит 300-700 тыс. рублей. Если дезинформация напрямую влияет на физическое здоровье человека, санкция возрастает до 1,5 млн рублей и возникает уголовная ответственность до 3 лет. Если из-за фейка кто-то погибнет, то штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до 5 лет.

Если недостоверную информацию об угрожающих жизни населению обстоятельствах, в том числе эпидемиях распространяют СМИ, интернет-ресурсы, то они могут быть оштрафованы на 10 млн рублей.