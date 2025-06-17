Четырех погибших нашли в Югре при пожаре, двое из них - полицейские

В деревне Семейка Ханты-Мансийского района в результате четыре человека погибли, женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована Двое из погибших являются участковыми уполномоченными полиции МОМВД России "Ханты-Мансийский", которые на обслуживаемом участке местности проводили мероприятия по профилактике незаконного оборота оружия, сообщает полиция Югры.

Информация о случившемся пожаре поступила в дежурную часть утром 16 июня, тела обнаружены во время тушения жилых вагончиков

"Полицейскими совместно со следственными органами проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего", - указано в сообщении.