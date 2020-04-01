В Югре и на Ямале режим самоизоляции обязателен для всех

До 5 апреля в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах введен обязательный для всех режим самоизоляции.

Гражданам не разрешается покидать собственные дома и квартиры без острой на то необходимости. В частности жителям Ямала рекомендовали закупать продукты в ближайших от дома магазина, не выгуливать домашних животных далее 100 метров от места проживания, мусор выбрасывать в ближайший контейнет и соблюдать1,5-метровую дистанцию с другими людьми.

Власти призвали жителей округов ответственно отнестить к соблюдению карантинных мер, беречь себя и своих близких. и делать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19.

В Тюменской области на обязательной самоизоляции находятся те, кто в марте вернулся изза границы, люди старше 65 лет и страдающие хронескими заболеваниями. С 31 марта, по распоряжению губернатора, ужесточен режим повышенной готовности закрыты и партулируются скверы, парки, другие зоны отдыха и детские площадки. Обязательным для граждан стало соблюдение дистанции в 1,5 м, в связи с этим магазины обязали нанести необходимую разметку.