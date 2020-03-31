Ольга Кузнечевских - в регионе предпринимаются все меры для сохранения здоровья его жителей

В Тюмени, по данным на 31 марта, шесть случаев лабораторно подтвержденного коронавируса - пять тюменцев, заболевших в марте, и китайская студентка, которая выздоровела еще в феврале. Все под контролем, все под наблюдением врачей, подчеркнула замгубернатора Ольга Кузнечевских в ходе очередного брифинга.

Диагноз двоих, это супружеская пара, вернувшаяся из Австрии 15 марта, подтвердился сегодня. Это результат уже второго теста. Госпитализированы они были раньше, сразу после появления признаков ОРВИ.

Медики продолжают бороться за жизнь первого тюменца с коронавирусом. Состояние его стабильно тяжелое из-за серьезных хронических заболеваний.

Второй тюменец перенес болезнь в легкой форме, без осложнений. Сегодня он выписался из стационара.

Третий, о котором стало известно 29 марта, проходит лечение, чувствует себя хорошо.

Помимо больных, в областной инфекционной больнице находятся еще 25 человек. Из обсерватора выписано 35 человек, и сегодня там проживает 43 человека.

Выходные дни и вчерашний день показали, что не все граждане ответственно относятся к режиму самоизоляции, поэтому с 31 марта в регионе введены дополнительные меры по разобщению граждан. К ним относятся

блокировка льготных транспортных карт, кторыми пользуются пенсионеры, студенты и школьники.

запрет на посещение развлекательных заведений, парков, скверов и любых зон отдыха.

"Просим соблюдать эти меры, которые приняты для обеспечения здоровья. Если вы будете нарушать режим, мы будем усиливать контроль и принимать административные меры", - отметила Ольга Кузнечевских.

Про тесты

Сегодня на уровне Минздрава и Роспотребнадзора зарегистрировано семь видов экспресс-тестов. Заявки поданы, список учреждений, где готовы проводить тестирование, подтвержден, как только экспресс-тесты поступят в Тюменскую область - об этом будет сообщено.

Про закрытие границ

Тюменская область не закрыта на въезд-выезд, но, покинув регион, вы можете попасть в особый режим другого субъекта РФ и возможности покинуть его до окончания особых мер не будет.

Ольга Кузнечевских