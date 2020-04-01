Загсы до 1 июня приостановили свою работу

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С 1 апреля до 1 июня в Тюменской области приостановлена регистрация браков и разводов в органах загс. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Исключения будут сделаны только для тех случаев, когда изменить дату свадьбы невозможно. Как пояснила начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова, особыми обстоятельствами для регистрации брака в условиях ограничительных мер являются беременность, рождение ребенка, угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства. Для определения особых обстоятельств, даты регистрации или расторжения брака сотрудники загсов будут в индивидуальном порядке связываться с заявителями и решать вопрос о переносе. Также можно самостоятельно позвонить в загс, куда ранее подавали заявление.

Аналогичные меры предприняты в Югре и на Ямале, где режим обязательной самоизоляции распространяется на всех граждан.