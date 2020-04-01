В Тюменской области за сутки не выявлено новых больных коронавирусом

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что по данным на 1 апреля в регионе нет новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID19.

За весь период заболели шесть человек, двое выписаны и четверо находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице. У всех состояние стабильное, у одного стабильно тяжёлое, у других удовлетворительное.

На карантине чуть более 5 тысяч человек, из карантина вышло около 3,5 тысяч. В "Градостроителе" под наблюдением врачей на сегодня 27 человек, в инфекционной больнице - 25 человек, находившихся в контакте с инфицированными.

ПО словам Кузнечевских, ситуация по коронавирусу в регионе стабильная, всё под контролем, главное сейчас для населения - соблюдать установленные ограничения: находиться дома, выходить на улицу только по очень серьезным причинам. Просьба касается не только пожилых, но и вообще всех граждан.

С целью ограничения перемещения граждан в общественном транспорте на время действия особого режима в регионе с 31 марта заблокированы более 300 тысяч льготных транспортных карт. Запрещены для посещения все парки, скверы, сады, игровые и спортивные площадки и другие зоны отдыха.

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