В Тюмени добровольцы из студентов-медиков помогают врачам

15:02 02 апреля 2020
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Фото: пресс-служба ТюмГМУ
Продолжение: Тюмень будут мыть с применением спецсредств

С начала этой недели в условиях режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса тюменским врачам, на которых сейчас приходится большая нагрузка, помогают студенты и ординаторы Тюменского государственного медицинского университета.

Как рассказали в пресс-службе вуза, ординаторы трудятся в качестве участковых терапевтов и педиатров, а студенты дежурят на горячих линиях, собирают и обрабатывают данные, информируют пациентов по телефону, а также работают медицинскими сестрами и медбратьями.

Вот что о работе добровольцев рассказывает Татьяна Раева, декан лечебного факультета ТюмГМУ:

"Студенты обзванивают пациентов, входящих в группу риска, тех, кто вернулся из-за границы, инструктируют о режиме самоизоляции, выясняют состояние здоровья, какая медицинская помощь необходима людям. Также они связываются с гражданами, записанными на прием к специалистам, чтобы выяснить степень необходимости встречи с врачом и откорректировать дальнейшее медицинское наблюдение".

Татьяна Раева отметила, что при длительности смены для студентов-добровольцев в 4 часа большинство из них работают гораздо больше, исходя из того, сколько требуют обстоятельства.

Теги: волонтеры , коронавирус , медицина , студенты
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