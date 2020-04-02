Казахстан закрывает пункт пропуска у села Казанское

Казахстан закрывает границу с Тюменской областью в районе села Казанское. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Пограничный пункт пропуска "Кызыл-Жар" временно закрывается с 3 апреля с 23.00. Водителей предупреждают о том, что прогнозируется скопление автомобилей международного следования вблизи автомобильного пункта пропуска Казанское.