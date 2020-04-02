Тюмень будут мыть с применением спецсредств

В ближайшие дни коммунальные службы Тюмени начнут мыть остановочные павильоны и магистральные улицы с применением спецсредств. Маршрут движения машин и графики уборки - в разработке.

Решение об этом принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города.

Отметим, что в городе с 18 марта регулярно проводится дезинфекция общественного транспорта, сотрудники управляющих компаний обязаны мыть подъезды с применением антисептиков. Все сообщения жителей о нарушениях ставятся на контроль. 31 марта меры были усилены запретом посещать парки, скверы, набережные, детские площадки и другие общественные месте, пенсионерам, школьникам, студентам и другим льготникам задбокировали транспортные карты. В магазинах нанесена дистанционная разметка. Горожан предупредили, что в случае ухудщения эпидемиологической ситуации, режим будет ужесточен.