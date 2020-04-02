Владимир Путин продлил нерабочий режим для россиян до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля в обращении к гражданам России рассказал о мерах борьбы против быстрого распространения в стране коронавирусной инфекции.

В числе главных - продление нерабочих дней до 30 апреля.

Прошедшая нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий, мобилизации всех органов власти на то, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Принципиально важно, что эта мера пока позволяет оградить от угрозы коронавируса пожилых людей, не допустить вспышек заболеваемости в детсадах, школах и вузах. Однако пик роста заболеваемости еще не пройден, поэтому карантинные мероприятия необходимо продолжить.

Руководителям субъектов федерации предоставлены дополнительные полномочия. Конкретный набор профилактических мер оптимальный с точки зрения здоровья и безопасности людей, а также какой режим вводить в соответствии с указом президента, субъекту решают сами, пояснил глава государства. Они же решают, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений, они будут введены.

"Главное - защищенность, здоровье и безопасность граждан России", - подчеркнул Владимир Путин.