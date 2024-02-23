Сплошные проверки водителей с 23 февраля пройдут в Тюменской области

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Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области 23 ферваля проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению, в остальные 24 и 25 февраля - точечные рейды и проверки группами нарядов в населенных пунктах, на федеральных и региональных автодорогах, предупреждает ГИБДД ТО.

Благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число ДТП с участием водителей в алкогольном опьянении.

Отмечается, что с начала 2024 года в ергионе выявлено уже более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, согласно статистике число пьяных за за рулем увеличивается.

Госавтоинспекция обращается к населению с призывом сообщать о полицию о фактах нетрезвого или неадекватного вождения.