Сплошные проверки водителей с 23 февраля пройдут в Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области 23 ферваля проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению, в остальные 24 и 25 февраля - точечные рейды и проверки группами нарядов в населенных пунктах, на федеральных и региональных автодорогах, предупреждает ГИБДД ТО.
Благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число ДТП с участием водителей в алкогольном опьянении.
Отмечается, что с начала 2024 года в ергионе выявлено уже более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, согласно статистике число пьяных за за рулем увеличивается.
Госавтоинспекция обращается к населению с призывом сообщать о полицию о фактах нетрезвого или неадекватного вождения.
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