Роспотребнадзор рассказал, как правильно наводить порядок в квартирах во время коронавируса

Чистота – залог здоровья: как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса. Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации для россиян по дезинфекции жилых помещений в период пандемии коронавируса.
Дверные ручки
Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.
Выключатели
Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.
Ручки шкафов
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Письменный стол
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек)
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Кухонные столешницы
Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.
Бытовая техника
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.
Смесители
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
Раковины
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.)
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.
Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.
ВАЖНО:
Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.
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