В Тюмени до конца июля будут выявлять таксистов-нелегалов

Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых "такси" до конца июля будут проходить в Тюмени, полицейские проверяют у таксистов документы, контролируют соблюдение режима труда и отдыха, сообщает областная ГАИ.

Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов.