В Тюмени до конца июля будут выявлять таксистов-нелегалов

Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых "такси" до конца июля будут проходить в Тюмени, полицейские проверяют у таксистов документы, контролируют соблюдение режима труда и отдыха, сообщает областная ГАИ.
Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов.
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