В Тюмени до конца июля будут выявлять таксистов-нелегалов

11:45 25 июля 2024
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Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых "такси" до конца июля будут проходить в Тюмени, полицейские проверяют у таксистов документы, контролируют соблюдение режима труда и отдыха, сообщает областная ГАИ.

Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов.

Теги: ГИБДД Тюменской области , рейд , такси
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