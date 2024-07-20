В выходные на тюменских дорогах станет больше нарядов ДПС

В Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Дополнительные наряды ДПС будут выставлены на федеральных и региональных дорогах в Тюменской области 20 и 21 июля. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению пьяных водителей, обратят внимание на соблюдение ПДД мотоциклистами.

"В предыдущие 4 выходных дня июля на дорогах региона произошло 33 ДТП, в них погибли 4 человека, 62 человека ранены. Чтобы ситуация не повторилась, пройдут рейды по безопасности мотоциклистов. В местах отдыха на региональных и федеральных автодорогах, дачных трактах будут нести службу дополнительные наряды ДПС, пройдут мероприятия по противодействию пьяному вождению", - пояснили в областной ГАИ.