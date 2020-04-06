Тюменцы могут поддержать театралов, купив билет на антиспектакль

Поддержать коллектив Тюменского драматического театра и купить "билет" на "АнтиСпекталь" предлагают неравнодушным зрителям.

"Карантин продолжается. За весь его период мы отменили 54 спектакля. Нам пришлось вернуть деньги за купленные билеты более 14000 зрителей, — говорится в соцсетях драмтеатра. — Сегодня не можем играть спектакли "вживую", но купив одно из 782 мест в этом зале на наш #АнтиСпекталь, вы сможете просто выразить свою любовь и поддержку театру и актерам в это непростое время! Это добровольное безвозмездное невозвратное пожертвование! Все собранные средства пойдут на поддержку актеров театра во время карантина и развитие онлайн-вещания Тюменского большого драматического театра".

На текущий момент на "АнтиСпектакль" "выкуплено" более двухсот "билетов". Их стоимость — от 50 до 5000 рублей.

В Тюменском драмтеатре отмечают, что продолжают работать для зрителей бесплатно в онлайн-режиме, ежедневно транслируя контент на youtube-канале "Тюменское большое драматическое телевидение".