Тюменцам разъяснили, как будут работать предприятия и организации с 6 апреля

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в прямом эфире в соцсетях ответил на два главных вопроса руководителей компаний и предпринимателей - в каком режиме работать с 6 апреля и разрешат ли тем, чья деятельность приостановлена до 12 апреля, возобновить работу с 13 числа.

С 6 по 12 апреля предприятия и организации Тюменской области работают или не работают в том же режиме, что и в предыдущую неделю. К тем, кому разрешена торговля, добавились зоомагазины и дистанционная торговля непродовольственными товарами с доставкой до потребителя.

Открытие предприятий и организаций, деятельность которых была приостановлена до 5 апреля, а теперь до 12 апреля, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. При необходимости запрет на их деятельность будет продлен.

Обязательное для всех условие – неукоснительное соблюдение всех норм и требований санэпидрежима. В связи с этим контроль за предприятиями, которые продолжают работу, со стороны правительства области будет ужесточен. При невыполнении установленных требований предприятия будут закрыты.

Татьяна Тихонова