Новый рекорд по розничной торговле установили тюменцы

По данным Росстата, более 57 млрд рублей потратили тюменцы в магазинах.

Всего за 10 месяцев жители региона оставили на кассах 537 млрд 405,3 млн рублей, что на 10,3% больше, чем год назад. По динамике Тюменская область на втором месте в УрФО после Челябинской области, где прирост составил 12,2%.

Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары. В октябре они составили 29 млрд 485 млн рублей, за 10 месяцев - 280 млрд 250,8 млн рублей, что на 11,1% больше, чем годом ранее.

На продукты, напитки и табачные изделия жители потратили 27 млрд 524,3 млн рублей в октябре и 257 млрд 154,5 млн рублей — с начала года. Общий чек вырос на 9,2%.

С учетом численности населения Тюменской области, каждый житель в среднем тратил магазинах 33 тыс. 242,9 руб., в том числе 15 тыс. 907,1 руб. на продукты, напитки и табак; 17 тыс. 335,8 руб. - на непродовольственные товары, - сообщает Вслух.ру.