Тюменский ЦУМ следует основным тенденциям развития торговых центров

Трансформация торговых центров, поиск новых решений для привлечения посетителей, ставка на эксклюзивность – главные тенденции развития оффлайн торговли, которым следует Тюменский ЦУМ.

По словам генерального директора тюменского ЦУМа Юлии Глазуновой, маркетплейсы постепенно теснят традиционную торговлю, и ее доля в ТРЦ так или иначе сокращается. Тенденция, которой уже не один год, сейчас выглядит так - все больше площадей предоставляется под различные развлечения, в том числе под спорт, кибер и VR-арены. Большим спросом пользуются фудкорты. Так что есть все основания предполагать, что рано или поздно торговые центры превратятся в большей мере в центры развлекательные. Отдельно отмечу часть категорий покупателей, которым нужен эксклюзив, который не найдешь на маркетплейсах. На примере нашего концепт-сторе "Смыслы" видно, что этот сегмент торговли пользуется спросом и вызывает постоянный интерес. Его мы стараемся подогревать с помощью популяризации и раскрутки новых тюменских имен в мире моды и креативных индустрий.

На сегодня доля тюменских дизайнеров в модном пространстве ЦУМа составляет 70 процентов.

- Сейчас нужно не только произвести, но и продать, сделать так, чтобы о тебе узнали. То же самое относится и к расширению модельного ряда. Из главных тенденций уходящего года отмечу, что многие тюменские модельеры начали представлять не отдельные вещи, а полноценные коллекции с большим размерным рядом. Это значительный шаг вперед, который привлекает внимание и существенно увеличивает клиентскую базу, - говорит управляющий Concept store "Смыслы" Оксана Филиппова.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.