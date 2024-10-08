Тюменская область занимает шестое место по росту розничной торговли в РФ

Тюменская область продолжает демонстрировать высокий потенциал в сфере торговли, в основном — за счет увеличения продажи непродовольственных товаров, сообщает департамент экономики региона со ссылкой на свою статистику и данные Росстата.

"По результатам за январь-август 2024 года рост оборота розничной торговли в Тюменской области достиг 114,2% в сравнении с январем-августом 2023 года в сопоставимых ценах (по России – 108,0%). По этому показателю Тюменская область заняла шестое место среди всех регионов России",- указано в сообщении.

Оборот розничной торговли составил 424,6 миллиарда рублей. В расчете на одного жителя за январь-август 2024 года продано товаров на сумму 263,4 тысячи рублей (в среднем по России – 242,3 тысячи рублей). По этому показателю Тюменская область занимает двенадцатое место среди субъектов Российской Федерации и второе место в Уральском федеральном округе. Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 14,1% в сопоставимых ценах (по РФ - на 9,4%).

Показатель оборота розничной торговли - один из важнейших индикаторов состояния экономики региона. Рост показателя в 2023-2024 года свидетельствует о росте потребительской уверенности, оживлении спроса населения, подчеркивают в департаменте экономики.