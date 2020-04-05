Тюменских вахтовиков обязали при возвращении домой проходить 14-дневный карантин

Губернатор Тюменской области 4 апреля продлил режим повышенной готовности по противойдействию распространению коронавируса до конца месяца.

Одним из принципиальных дополнений ранее подписанного постановления о введении особого режима стало требование к вахтовикам. Как и граждане, приехавшие из-за рубежа, они теперь обязаны уведомлять Роспотребнадзор о своем прибытии в регион.

По возвращении они должны сообщить о себе на горячую линию по тел.: 8-800-234-35-22 и самоизолироваться в квартире, доме или на даче на 14 дней.

При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно вызвать на дом врача.

До 30 апреля:

- продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий.

- закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кальянные.

- все образовательные учреждения региона, за исключением детсадов, до указанного дня продолжат дистанционное обучение.

- граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Поездки школьников, творческих, спортивных коллективов в другие муниципалитеты, регионы или страны отменяются.

До 12 апреля:

Деятельность ТРЦ, предприятий розничной торговли приостановлена. Продолжают работу аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а также зоомагазины, интернет-магазины и предприятия розничной торговли, осуществляющие дистанционную торговлю, без доступа посетителей в зал.

Рестораны, кафе могут работать только на вынос и доставку по заказам.

Продлен запрет на посещение парков и скверов, приостановлена работа спа и фитнес-центров.

Работодатели в обязательном порядке должны:

- обеспечивать дезинфекцию помещений, проверять температуру у сотрудников, обеспечить офисы антисептиками.

- подобные требования прописаны для владельцев транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки и руководителей управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.