Тюменских вахтовиков обязали при возвращении домой проходить 14-дневный карантин

Губернатор Тюменской области 4 апреля продлил режим повышенной готовности по противойдействию распространению коронавируса до конца месяца.
Одним из принципиальных дополнений ранее подписанного постановления о введении особого режима стало требование к вахтовикам. Как и граждане, приехавшие из-за рубежа, они теперь обязаны уведомлять Роспотребнадзор о своем прибытии в регион.
По возвращении они должны сообщить о себе на горячую линию по тел.: 8-800-234-35-22 и самоизолироваться в квартире, доме или на даче на 14 дней.
При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно вызвать на дом врача.
До 30 апреля:
- продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий.
- закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кальянные.
- все образовательные учреждения региона, за исключением детсадов, до указанного дня продолжат дистанционное обучение.
- граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Поездки школьников, творческих, спортивных коллективов в другие муниципалитеты, регионы или страны отменяются.
До 12 апреля:
Деятельность ТРЦ, предприятий розничной торговли приостановлена. Продолжают работу аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а также зоомагазины, интернет-магазины и предприятия розничной торговли, осуществляющие дистанционную торговлю, без доступа посетителей в зал.
Рестораны, кафе могут работать только на вынос и доставку по заказам.
Продлен запрет на посещение парков и скверов, приостановлена работа спа и фитнес-центров.
Работодатели в обязательном порядке должны:
- обеспечивать дезинфекцию помещений, проверять температуру у сотрудников, обеспечить офисы антисептиками.
- подобные требования прописаны для владельцев транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки и руководителей управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru