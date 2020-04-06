Лаборатории Ишима и Тобольска получат тест-системы по коронавирусу

11:11 06 апреля 2020
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duma.gov.ru

Около тысячи анализов на коронавирус в сутки проводят сотрудники лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области областной клинической больницы №1, кожвендиспансера и областной инфекционной больницы.

Пока тесты проверяют в четырех лабораториях, которые находятся в Тюмени, но в ближайшее время аналогичная работа будет организована в Ишиме и Тобольске.

Перечисленные лаборатории в первую очередь тестируют на коронавирус приехавших из-за рубежа и находящиеся на самоизоляции граждан, медицинских работников, контактных по подтвержденным лабораторно случаям, а также людей старше 65 лет, у которых появились признаки ОРВИ.

Здоровые люди после консультации врача могут платно пройти диагностику в коммерческих клиниках. В Тюмени такую услугу оказывает сеть коммерческих медцентров "Доктор Арбидайло". В ближайшее время к этой работе подключится госпиталь "Мать и дитя". 

"Мы провели учет приборной базы всех лабораторий, которые есть в регионе, и будем расширять возможности всех лабораторий  - как государственных, так и негосударственных. Для нас сейчас очень важно увеличить объем тестирования", - подчеркнула главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

Теги: исследования , Ишим , коронавирус , медицина , Роспотребнадзор , Тобольск
Татьяна Тихонова

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